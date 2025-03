Spread the love

Il Manifesto di Ventotene, al centro delle polemiche alla Camera dei deputati dopo le parole di Giorgia Meloni in aula, risale al 1941 ed è considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea. Scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante l’inverno del ’41, nei giorni del confino disposto per gli esponenti antifascisti come Sandro Pertini, Luigi Longo, Umberto Terracini, Pietro Secchia, Eugenio Colorni, ha come titolo completo ‘Il manifesto per un’Europa libera ed unita’.

Il valore riconosciuto al documento è quello di aver introdotto un paradigma inedito sull’Europa, quello di un continente realmente unificato. Partendo dall’idea di Federazione europea che già circolava da tempo, gli autori analizzano le cause che avevano portato alle due guerre mondiali indicando una prospettiva europea opposta a quella dell’equilibrio tra Stati-Nazione ma, piuttosto, basata su una interdipendenza tra Stati sovrani.

Al Manifesto hanno dato il loro contributo diversi intellettuali, a partire dall’ebreo socialista Colorni, che poi ne curò la pubblicazione. Mentre fu l’impegno di alcune donne come Ursula Hirschmann e Ada Rossi a far conoscere e diffondere il testo nel resto d’Italia. Il Manifesto è diviso in tre parti, ‘La crisi della civiltà moderna’, ‘Compiti del dopoguerra. L’unità europea’ e ‘Compiti del dopoguerra. La riforma della società’.

Ue: la storia del Manifesto di Ventotene, per Mattarella ‘punto di riferimento’ – La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene, nell’agosto del 2021, aveva spiegato: “Credo che bisogna pensare al contesto in cui nasce il Manifesto che era questo, per rendersi conto di che cosa intendono dire a noi ancora – oltre che ai loro contemporanei – Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni con il Manifesto. Chiedendo a tutti quanti, esortando tutti quanti, a vigilare in difesa della democrazia contro le derive che mettono in pericolo la libertà”.

Il capo dello Stato, definendo il Manifesto “un punto di riferimento”, aveva proseguito: “Questi insegnamenti e lezioni sono senza scadenza, senza tempo, che erano allora richiesti ed espressi con una grande fede nella libertà, la fiducia nel corso della storia e anche il coraggio di posizioni di assoluta avanguardia. Sono queste lezioni senza scadenza temporale che parlano anche a noi, con grande attualità, in questo periodo in cui siamo investiti da sfide globali impegnative, difficili, e da tante realtà di distruzione. Quella sollecitazione a difendere la libertà e la democrazia, che allora veniva fatta in quelle condizioni, in quel contesto così difficile che richiedeva coraggio e determinazione, vale ancora oggi pienamente”.