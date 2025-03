VIDEO – I vigili del fuoco combattono l’incendio in un deposito di petrolio a Krasnodar in Russia per il quinto giorno

Spread the love

24 marzo (Reuters) – I vigili del fuoco sono impegnati per il quinto giorno a combattere un incendio in un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar, innescato la scorsa settimana da un

attacco con drone che le autorità hanno attribuito all’Ucraina, ha affermato l’amministrazione regionale.”Uno dei serbatoi e i prodotti petroliferi all’interno della struttura stanno bruciando”, ha affermato l’amministrazione in un post sull’app di messaggistica Telegram domenica, ora locale.

Alle 17:00 GMT di domenica, l'area dell'incendio nel deposito vicino al villaggio di Kavkazskaya era di circa 2.000 metri quadrati (21.500 piedi quadrati), ha affermato l'amministrazione su Telegram.

L’area dell’incendio è quasi raddoppiata la notte precedente, a seguito di una fuoriuscita di prodotti petroliferi.Il ministero degli Esteri russo ha affermato che l’attacco costituisce una violazione dell’accordo

per porre fine agli attacchi alle infrastrutture energetiche, nell’ambito degli sforzi per garantire un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina.Sabato le autorità locali hanno inviato treni antincendio carichi di acqua per contribuire a domare l’incendio.Il deposito è un terminal ferroviario per le forniture di petrolio russo destinate a un oleodotto diretto in Kazakistan.