VIDEO – Incendio capannone adibito alla vendita di attrezzatura ed accessori di giardinaggio.

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sede centrale e distaccamenti di Rende e Castrovillari con supporto di due autobotti per rifornimento idrico ed Autoscala sono impegnate nel comune di San Marco Argentano per incendio capannone adibito alla vendita di attrezzatura ed accessori di giardinaggio.

Intervento dei Vigili del fuoco (20 unità con 6 automezzi) è valso a circoscrivere ed estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti.

L’incendio ha completamente distrutto il capannone. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale sanitario del Suem118. Non si registrano danni a persone. Operazioni di spegnimento ancora in atto. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.