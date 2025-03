Crollo di un palazzo disabitato a Torre del Greco: intervengono vigili del fuoco e autorità locali

Spread the love

Un’area già segnalata da problemi strutturali è tornata al centro dell’attenzione a Torre del Greco, dove un palazzo disabitato è crollato senza causare feriti. Questo evento si inserisce in un contesto di preoccupazione per la sicurezza degli edifici nella zona, che hanno subito danni significativi a seguito del terremoto del 1980. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione degli edifici in stato di abbandono e sulla necessità di interventi decisivi.

Il crollo si è verificato in primo vico Orto Contessa, una zona vicina al centro storico di Torre del Greco. Questo stabile era già stato colpito da un cedimento parziale nel luglio del 2023, quando si verificarono tre feriti e il corso Umberto I fu chiuso al traffico. L’evento di oggi ha quindi riportato in primo piano l’attenzione su un tema delicato: la sicurezza degli edifici storici e disabitati, che rappresentano un potenziale rischio per la comunità.