Incidente sul lavoro a Carugate, tecnico 30enne schiacciato dall’ascensore: è gravissimo

Milano, 25 marzo 2025 – Incidente sul lavoro, oggi verso le 12, a Carugate, nel Milanese.

Un tecnico di 30 anni è rimasto gravemente ferito mentre si trovava nel vano ascensore di una palazzina di via XXV Aprile. L’uomo è stato schiacciato dal contrappeso della cabina per cause ancora da chiarire. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Monza e di Milano che lo hanno liberato.

Una volta recuperato, il tecnico è stato soccorso dai medici del 118: è stato rianimato e portato in codice rosso e in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

