Perde il controllo dell’auto e ‘vola’ nella scarpata: vigili del fuoco e Soccorso alpino in azione per salvare un 60enne

MIANE (TREVISO). L’allerta è scattata verso le 12e15 di ieri, quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per intervenire insieme ai vigili del fuoco e all’ambulanza in via Carmine a Miane, nel Trevigiano.

Un veicolo, con a bordo un 60enne, era uscito di strada finendo in una scarpata. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi che hanno estratto l’uomo dal mezzo e messo in sicurezza l’area.

L’infortunato, con varie contusioni e un sospetto trauma alla gamba, è stato anzitutto medicato sul posto, poi imbarellato e trasportato dall’elicottero di Treviso emergenza – atterrato nelle vicinanze – in ospedale.

