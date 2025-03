Repubblica Ceca, esplosione in un impianto di munizioni STV

Spread the love

L’esplosione è avvenuta in una struttura appartenente al gruppo di difesa ceco STV, e la polizia ha ipotizzato che sia stata causata probabilmente da un guasto tecnico nel sistema di produzione.



STV ha affermato che l’esplosione è avvenuta in uno dei suoi edifici operativi presso un complesso della sua società di ingegneria, Poličské strojírny, situato a 150 km a est di Praga.

Il presidente dell’azienda, David Hac, ha dichiarato: “Questa mattina, si è verificato un evento straordinario nei nostri locali, che prendiamo con la massima serietà. “Tutte le misure necessarie sono state prese immediatamente dopo l’incidente”.



I servizi di emergenza hanno ricevuto le prime segnalazioni dell’esplosione alle 8:54 (ora locale). Sono state inviate due squadre di soccorso e un elicottero e l’individuo ferito è stato trasportato in aereo in un ospedale nella città ceca di Olomouc, ha riferito l’emittente pubblica ceca ČT24.

“Il paziente è al pronto soccorso, ma è troppo presto per stabilire le sue condizioni. I medici stanno attualmente fornendo le prime cure”, ha detto un portavoce dell’ospedale a ČT24. Nel frattempo, i vigili del fuoco della regione di Pardubice hanno schierato 11 unità e hanno dichiarato un allarme antincendio di livello tre su quattro possibili. Il governatore regionale Martin Netolický ha confermato che i servizi di emergenza hanno isolato l’area e ha sottolineato che non vi è alcun rischio per la popolazione. Le autorità sono pronte a indagare sulla causa dell’esplosione una volta che la situazione sarà completamente sotto controllo. Lo stabilimento del gruppo STV è specializzato nella produzione di munizioni di grosso calibro, nella riparazione di equipaggiamento militare e nella fornitura di pezzi di ricambio.