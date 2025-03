VIDEO – Scontro in volo tra aerei della pattuglia acrobatica francese

Spread the love

Due jet Alpha della “Patrouille de France”, le frecce tricolori francesi, si sono scontrati nella Francia orientale. Il ministro della Difesa francese ha annunciato la notizia.

Gli aerei erano in volo di prova a Saint-Dizier e i due piloti e un passeggero sono stati tratti in salvo. L’incidente è stato ripreso in un video condiviso sui social media.

“Sono state mobilitate squadre di soccorso ed è stato istituito un coordinamento tra il Ministero dell’Interno e quello della Difesa”, ha aggiunto il ministro.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio del sindaco di Saint-Dizier, luogo in cui si è svolto il volo di addestramento “Pattuglia di Francia”, i due piloti dell’Alpha Jet e un passeggero sono riusciti a salvarsi. Fortunatamente, l’aereo si è schiantato in una zona disabitata.

