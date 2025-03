Susa: addio Aristide Paleni, vigile del fuoco, donatore Avis e aviere

Spread the love

Vigile del fuoco, storico donatore Avis e fondatore del Nucleo valle di Susa dell’Associazione Arma Aeronautica. Tutto questo era Aristide Paleni, scomparso la scorsa settimana. Avrebbe compiuto 88 anni ieri, lunedì 24 marzo, ma non ha fatto in tempo a tagliare questo traguardo.

La sua carriera lavorativa inizia molto presto, a 15 anni, in carrozzeria. Poi la svolta arriva grazie alla sua passione: dopo alcuni anni da vigile del fuoco volontario a Susa, vince il concorso per diventare permanente. Il suo primo incarico è a Torino, poi, alla creazione del Distaccamento segusino, viene trasferito nella sua città. Qui lavorerà fino alla pensione. «Aveva il fuoco nel sangue – ricorda la figlia Manuela – per lui non era un lavoro, ma una passione, che ha sempre interpretato al massimo delle sue possibilità…