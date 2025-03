Tir a fuoco in Pedemontana, “strage” di pulcini: ne muoiono 92 mila

Spread the love

E’ stata una “strage” di pulcini. Sono ben 92 mila quelli morti a bordo di un autoarticolato che nel pomeriggio di ieri, lunedì, ha preso fuoco lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, tra gli svincoli di Bassano Ovest e Bassano Est.

E’ successo poco prima delle 17, in direzione Treviso. L’autista, partito da Cuneo e diretto in Friuli, si trovava sulla SPV quando si è accorto delle fiamme divampate dall’unità di ventilazione situata sul tetto del semirimorchio.

Ha immediatamente fermato il mezzo e abbandonato la cabina, mentre il fuoco si propagava rapidamente alla parte anteriore del mezzo e il fumo attraverso i condotti di ventilazione penetrava all’interno del semirimorchio.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi antincendio, hanno domato le fiamme, riuscendo a limitare i danni strutturali al semirimorchio, che tuttavia è stato gravemente compromesso.

Il fumo sprigionato dall’incendio si è rivelato letale per i pulcini. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale e il soccorso stradale per la rimozione del mezzo. Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono terminate dopo circa due ore.

https://www.qdpnews.it/veneto/incendio-camion-in-pedemontana-strage-di-pulcini-ne-muoiono-92mila/