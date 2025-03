VIDEO – Incendio al Parco Nord di Milano: capannone agricolo distrutto dalle fiamme

Spread the love

Un incendio è divampato all’interno di un’azienda agricola nel territorio del Parco Nord, nei pressi dell’ospedale Niguarda. Le fiamme hanno distrutto un capannone e si sono propagate rapidamente tra le balle di fieno, generando una densa colonna di fumo visibile da chilometri. Non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.