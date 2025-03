Vigili del fuoco in pista all’aeroporto di Venezia, odore di bruciato a bordo di un Air France

Spread the love

Allerta stamattina martedì 25 marzo a bordo di un airbus dell’Air France, atterrato in emergenza all’aeroporto di Venezia alle 11.30 con 193 persone a bordo. Si sentiva puzza di bruciato. I vigili del fuoco si sono trasferiti subito sulla pista e tutti i dispositivi di sicurezza sono entrati in funzione con una sospensione delle attività aeroportuali fino alle 12.

Mezz’ora dopo tutto è tornato a funzionare regolarmente. L’aereo, AF1532 è atterrato regolarmente seppur eccezionalmente dopo aver comunicato l’anomalia. Proveniva da Parigi Charles de Gaulle, era partito alle 9.52 ed era diretto ad Atene. Gli operatori del 115 con l’autobotte, un’autoscala, il carro schiuma e i sommozzatori erano sul posto per tutti controlli all’aereo. I passeggeri sono scesi normalmente, nessun ferito, non ci sono stati interventi dei mezzi sanitari a Venezia.