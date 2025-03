A Gaza nuove proteste anti-Hamas, “Fuori dalla Striscia!”

Spread the love

AGI – Per il secondo giorno consecutivo, palestinesi di Gaza sono scesi in strada a protestare contro Hamas, chiedendo la fine della guerra. Dopo le manifestazioni di ieri a Beit Lahiya e nel campo profughi di Jabalia e a Khan Yunis, stamane a decine si sono radunati nel quartiere Shejaiya di Gaza City e di nuovo a centinaia a Beit Lahiya al nord, gridando “fuori Hamas”.

Dalla ripresa delle operazioni militari israeliane nella Striscia, 830 persone sono state uccise per un totale di almeno 50.183 morti dall’inizio del conflitto, in maggioranza civili. Le condizioni di vita sono drammatiche nell’enclave e la popolazione è stremata dopo 17 mesi di guerra. Dopo aver vinto le elezioni nel 2006, l’anno dopo Hamas ha preso il potere a Gaza spodestando il partito Fatah legato al presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen e da allora non si è più tenuta alcuna votazione.