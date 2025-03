Spread the love

Nella notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Tevere a Trina, in provincia di Torino, per un incendio divampato in una abitazione in legno che è stata avvolta dalle fiamme in breve tempo.

Squadre dei Vigili del fuoco, giunti da Giaveno, Avigliana, e supportate dai carrifiamma della centrale, dalle autobotti di Borgone e Rivoli, e dall’autoscala, sono riusciti a domare le fiamme.

Gli abitanti della casa si erano già messi in salvo, uscendo autonomamente dall’abitazione. L’intervento si è concluso intorno alle 6,30.

Abitazione in fiamme a Trana, salvi gli occupanti