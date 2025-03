Spread the love

il 5 e 6 Aprile 2025 presso “La Vaccheria” all’EUR

La prima edizione del “Festival del Ben-Essere” è una manifestazione che nasce da un’idea di due professioniste: Angela Longo – Fisioterapista e

Maria Antonietta Pelosi – Naturopata ad indirizzo Psicosomatico fondatrici del progetto “Viaggio nel Benessere”, in collaborazione con Adriano Testa e Alessandro Cancellieri – fondatori della AurorArt SRL impresa sociale e Marinella de Muffutiis – fondatrice della società Myia-Com SRL che si svolgerà il 5 e 6 Aprile 2025 c/o “La Vaccheria” – Via Giovanni l’Eltore 35, Roma-Eur Il Festival del Ben-Essere si propone come un’occasione straordinaria per esplorare e diffondere la cultura del Ben-Essere.

Il programma, pensato per persone di ogni genere ed età, include momenti artistici e culturali per creare un’atmosfera di Ben-Essere globale.

Ingresso e attività gratuite.

In particolare, Sabato 5 Aprile a partire dalle ore 18,30, il Festival si apre con un intrattenimento musicale. E’ possibile prenotare anche un Aperitivo su prenotazione (20 euro). A seguire, il Concerto dei “Fluido Rosa” Pink Floyd tribute band. Domenica 6 Aprile sarà allestita un’Area Olistica, dalle ore 10 alle ore 18, con 6 operatori specializzati che faranno provare la loro tecnica di BEN-ESSERE. Saranno trattamenti gratuiti e si consiglia la prenotazione.

Un’area Sperimentale sarà dedicata ad attività fisiche e culturali, laboratori dove si condividerà la cultura del benessere. La Vaccheria si apre così ai cittadini, a quanti condividono questi valori ed a chi desidera iniziare un nuovo percorso personale. Un’occasione per condividere e creare nuove sinergie. Un’opportunità di socializzazione, anche per i giovani, in particolare, dai 18 ai 30 anni e per sviluppare nuove conoscenze.Un INVITO da cogliere al volo di…BEN-ESSERE! Per info. e prenotazioni tel 333 2576199 – 328 4314739