CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE Ufficio per la pianificazione delle politiche del personale – cronoprogramma di massima delle procedure concorsuali in programmazione per l’anno 2025. Nella tabella sono indicati lo stato dell’arte e le tempistiche previste per ciascuna procedure che, potranno essere suscettibili a variazioni dovute alle eventuali contingenze.