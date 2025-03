Proteste a Gerusalemme contro Netanyahu e a Gaza contro Hamas, che replica: “Megafoni di Israele”

Spread the love

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di agire con “la massima forza” su nuove aree della Striscia di Gaza, dove la tregua èterminata il 18 marzo con la ripresa dei bombardamenti israeliani. “L’esercito effettuerà presto operazioni con la massima forza in nuove aree di Gaza”, ha precisato Katz in un video su X,rivolgendosi ai residenti del territorio palestinese. “Hamas sta mettendo in pericolo la vostra vita, facendovi perdere le vostre case e sempre più territorio”, ha aggiunto il ministro in una dichiarazione in ebraico, sottotitolata in inglese.

RAINEWS