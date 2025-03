Taranto, crolla solaio in un palazzo di tre piani: bimbo di un anno salvo per miracolo

Spread the love

TARANTO – Tragedia sfiorata in uno stabile tra via Capecelatro e via Alfieri dove – come riportato da Antenna Sud – nella nottata appena trascorsa è crollato parte del solaio di un edificio di tre piani. Miracolosamente illese le famiglie dei due appartamenti al primo e al secondo piano che sono state interessate dalla caduta del terrazzo. Sta bene anche il bimbo che dormiva quando intorno alle 3 di questa notte appena trascorsa le macerie sono crollate nella cameretta sfiorando la culla.

Salvo anche un anziano di 75 anni. L’uomo, a quanto si è appreso, si è salvato perché era andato in bagno, altrimenti sarebbe stato travolto dalle macerie.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono al lavoro assieme al personale tecnico che sta effettuando un sopralluogo ed effettuando le dovute verifiche atte a stabilire le cause del crollo.

Sette le unità abitative che sono state evacuate. La zona messa in sicurezza: sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

