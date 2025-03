VIDEO – Esplosione alla Perfetti di Lainate, incendio e maxi colonna di fumo nero

Spread the love

26 marzo 2025 –

Alle ore 14:00 di oggi, 26 marzo 2025, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenute nel comune di Lainate, in via Clerici, a seguito di un incendio avvenuto in un magazzino di una società produttrice di alimenti. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.

L’incendio ha interessato un magazzino dell’azienda, dove erano stoccati scarti di lavorazione. I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto con diverse squadre e automezzi, stanno lavorando per circoscrivere l’incendio e metterlo sotto controllo. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

A scopo precauzionale, sono stati evacuati tre edifici civili adiacenti all’azienda, così come i dipendenti dello stabilimento. Una persona, è stata visitata dal personale sanitario per accertamenti, ma non risulta in gravi condizioni.

Al momento, la situazione è sotto controllo e l’incendio risulta circoscritto.

Aggiornamento incendio Lainate (MI). I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento del deposito. L’area produttiva dell’azienda non è stata interessata dall’incendio e le attività proseguono normalmente. Sul posto il NIA Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia al fine di accertare le cause del rogo