VIDEO – Il fiume in piena fa crollare un ponte romano a Talavera de la Reina

Spread the love

Un antico ponte romano è diventato l’ultima vittima del diluvio di forti piogge e tempeste in Spagna , in quanto è stato catturato mentre crollava nel fiume in piena. L’antica struttura a Talavera, Toledo, è stata effettivamente tagliata a metà dalle rapide violente portate dalla tempesta Martinho.

La distruzione è avvenuta dopo ore di avvertimenti da parte delle autorità locali, che avevano monitorato il flusso in piena del fiume. Nel tardo pomeriggio, i livelli dell’acqua avevano raggiunto i 1.000 metri cubi al secondo ( 2,1 milioni di piedi cubi al minuto) , abbastanza da mettere a dura prova le vecchie fondamenta del ponte. Svegliatisi con la notizia, i residenti ora piangono la perdita della struttura , che è una parte fondamentale dell’identità storica della città.

https://www.express.co.uk/news/world/2031630/spain-storm-ancient-roman-bridge-destroyed-surging-river