VIDEO – Incendi in Corea del Sud, si schianta elicottero impegnato nei soccorsi: morto il pilota

Spread the love

La Corea del Sud ha messo a terra gli elicotteri antincendio in seguito a un incidente mortale mercoledì, mentre le autorità lottano per contenere gli incendi “senza precedenti” che hanno devastato il sud-est del paese, uccidendo almeno 19 persone e distruggendo un tempio buddista secolare. L’elicottero si è schiantato mentre stava lavorando per contenere un incendio in rapida diffusione nella contea di Uiseong, situata a più di 125 miglia (200 chilometri) a sud-est della capitale Seoul, secondo i vigili del fuoco locali. Il pilota, l’unica persona a bordo, è stato confermato morto.