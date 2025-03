Operai tranciano tubo del gas durante uno scavo: Vigili del Fuoco all’opera a Genola

Spread the love

Poco prima delle undici, durante delle operazioni di scavo in Corso Europa, un grosso tubo del gas è stato lesionato, provocando una ingente fuga di metano. È successo in direzione centro all’altezza del civico 568. Il traffico è stato deviato in via Locchi.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, ha prontamente chiuso il traffico in corso Europa, nei pressi dell’incrocio con via Isonzo.

Il personale IRETI, protetto dalla squadra de Vvf, ha effettuato la riparazione. Sul posto polizia locale e AMT per la gestione della deviazione del traffico. La chiusura è durata poco più di un’ora.

https://www.targatocn.it/2025/03/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/genola-vigili-del-fuoco-in-via-della-stazione-per-trancio-di-un-tubo-del-gas.html