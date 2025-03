Paura a Montefiore, cisterna carica di gas si ribalta in Val Menocchia. Devono arrivare i vigili del fuoco da Roma

Spread the love

MONTEFIORE DELL’ASO. Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio lungo la Val Menocchia, nel territorio comunale di Montefiore dell’Aso, dove una cisterna carica di gas ha creato allarme a causa di una doppia emergenza. Dopo un primo problema tecnico, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per uno scarico parziale del gas, il mezzo è ripartito. Ma durante una discesa ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi su un fianco lungo una scarpata.

La cisterna è rimasta bloccata sul posto. I pompieri sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e monitorare eventuali perdite. Vista la complessità della situazione e la presenza di gas altamente infiammabile, è stato richiesto l’arrivo del nucleo travasi da Roma, specializzato proprio in operazioni di svuotamento in contesti a rischio.

Le operazioni di travaso e messa in sicurezza stanno andando avanti da diverse ore. Solo dopo che la cisterna sarà completamente svuotata, si potrà procedere al suo riallineamento e rimozione. L’intera area è costantemente sorvegliata per evitare ulteriori pericoli.

