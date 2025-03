Si lancia con parapendio, poi di lui si perdono le tracce: trovato morto su una scogliera

Spread the love

Un lancio con il parapendio è finito in tragedia. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un 63enne disperso in Sardegna dalla tarda serata di mercoledì 26 marzo. Un amico che era con lui ha dato l’allarme e già ieri notte sono partite le operazione per setacciare l’area tra Capo Pecora e Scivu, nella Costa Verde

Questa mattina per i familiari dell’uomo è arrivata la tragica notizia. L’elicottero Drago 148 alle ore 11 circa ha individuato la presenza di un corpo sulla scogliera in prossimità della spiaggia di Scivu. L’elicottero ha inoltre elitrasportato un medico del soccorso alpino per la constatazione del decesso. Il corpo è stato recuperato e portato a terra dal Drago 148.

