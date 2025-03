Spread the love

Veneto – Fiamme in azienda di calzature sportive: 5 operai intossicati

Attimi di paura poco dopo mezzogiorno di mercoledì 26 marzo in una fabbrica di calzature sportive di via Montello, dove un principio d’incendio si è sviluppato sulla rampa esterna di carico e scarico. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha causato l’intossicazione lieve di cinque operai, che sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e di Castelfranco Veneto, con due autopompe, due autobotti e dieci operatori. Le squadre hanno completato le operazioni di spegnimento, avviate in un primo momento dal personale antincendio aziendale. Le fiamme hanno interessato del materiale depositato sulle rampe, generando un denso fumo che si è diffuso anche all’interno dello stabilimento, rendendo necessaria l’evacuazione dell’azienda.

Dopo aver domato completamente l’incendio, i vigili del fuoco hanno utilizzato motoventilatori per liberare i locali dal fumo, consentendo agli operai di rientrare in azienda dopo circa quattro ore. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici, mentre proseguono le operazioni di bonifica.

