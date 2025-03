VIDEO – Sei morti, tra cui due bambini, nell’affondamento del sottomarino turistico nel Mar Rosso egiziano

Spread the love

Almeno sei persone sono morte nell’affondamento di un sottomarino turistico nel Mar Rosso egiziano .

Il sottomarino Sinbad stava trasportando turisti russi, tra cui bambini, a esplorare le barriere coralline al largo della città costiera di Hurghada prima di schiantarsi e affondare a 1 km dalla costa.

Dei 45 passeggeri a bordo, nove sono rimasti feriti, di cui almeno quattro in condizioni critiche. Altri 29 sono stati tratti in salvo, secondo una dichiarazione rilasciata dal governatorato del Mar Rosso . Non è ancora chiaro quanti membri dell’equipaggio fossero a bordo della nave.