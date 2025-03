Aereo da trasporto medico si schianta a Philadephia: a bordo 6 persone, tra cui una bambina, paziente pediatrica

Spread the love

Venerdì sera, poco dopo le 18 ora locale (ora locale), un piccolo aereo da trasporto sanitario, un Learjet 55 partito dall’aeroporto di Philadelphia e diretto all’aeroporto nazionale di Springfield-Branson in Missouri secondo la FAA (Federal Aviation Administration), si è schiantato contro diversi edifici nel nord-est di Philadelphia, incendiando case e veicoli e ferendo le persone a terra. Il jet era impegnato in una missione di trasporto sanitario e aveva a bordo quattro membri dell’equipaggio, la paziente, una bambina e la scorta medica della paziente, secondo quanto afferma la Jet Rescue Air Ambulance, compagnia aerea specializzata in trasporto sanitario.

La compagnia proprietaria dell’aereo afferma che non elementi che facciano pensare alla presenza di sopravvissuti e, aggiungono la polizia e la sindaca di Philadelphia, ci sono diversi feriti segnalati a terra. La bambina a bordo dell’aereo stava ricevendo cure negli Stati Uniti per una patologia potenzialmente mortale al Shriner’s Children’s Hospital di Philadelphia e stava tornando a Tijuana, in Messico da dove proveniva, ha confermato alla Nbc Shai Gold, portavoce della Jet Rescue Air Ambulance sottolineando come le cure fossero sostenute da un ente benefico e che la tragedia sia avvenuta dopo che la paziente era riuscita a sopravvivere.

Altre fonti hanno riferito alla Cbs che parti e detriti dell’aereo hanno colpito diverse auto nella zona, un quartiere residenziale, ricco di case a schiera, nei pressi del Roosevelt Mall, a nord est di Philadelphia, trasformandosi in un’enorme palla di fuoco, spargendo detriti per le strade e dando fuoco a numerose case e auto. Molte strade sono state chiuse dopo l’incidente.

Lo schianto è avvenuto a meno di 5 chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia, che serve principalmente jet aziendali e voli charter. Al momento dell’incidente nella zona c’erano nebbia e pioggia

Non è chiaro se le condizioni meteorologiche siano state un fattore determinante nell’incidente ma, secondo i quotidiani locali, erano tutt’altro che ideali, con visibilità ridotta. Secondo Jon Porter, capo meteorologo di AccuWeather, citato sempre dai media locali, al momento dell’incidente, c’erano una leggera pioggia e nebbia, con visibilità ridotta.