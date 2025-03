“ANDAVO A 100 ALL’ORA”. Terzo appuntamento al centro Candiani a Mestre della lezione concerto sul tema della sicurezza stradale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

erzo appuntamento presso il Centro Culturale Candiani a Mestre della lezione-concerto “Andavo a 100 all’ora”: con la partecipazione dei vigili del fuoco di Venezia, il 25 marzo scorso, due ore di musica con band dal vivo, testimonianze e partecipazione finalizzate a sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori sul tema della sicurezza stradale.

Il progetto, grazie a Veneto Strade che lo ha fatto proprio e ne consente la realizzazione, vede impegnati il prof. Fabio Caon, docente di comunicazione interculturale all’università Ca’ Foscari di Venezia, e il comando dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Venezia, infatti, partecipano attivamente alla lezione assieme al personale sanitario del Suem 118, simulando un intervento per incidente stradale, corredato da proiezioni di video e slide formative.

L’evento, che sta raccogliendo molti consensi da parte delle scuole della provincia veneta, ha avuto il plauso della vice presidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, che ha partecipato con entusiasmo alla lezione, esprimendo riconoscenza per l’impegno che i vigili del fuoco stanno mettendo in questo progetto.