Camion perde il carico di ecoballe, colpiti i ciclisti: un morto e un ferito

Spread the love

Un’atroce fatalità ha trasformato in tragedia una giornata tra amici accomunati dalla stessa passione.

È quanto accaduto a Salerno, dove questa mattina ha perso la vita Domenico Campanile, ciclista 49enne proveniente da Casagiove (Caserta). L’uomo era arrivato nel Salernitano assieme ad altri ciclisti per raggiungere la Costiera amalfitana.

Giunto in via Fra’ Generoso però, è rimasto coinvolto in un incidente mortale. Il 49enne è stato schiacciato dal peso di un’ecoballa di cartone pressato, caduta da un camion diretto al porto commerciale e che precedeva il gruppo di ciclisti. Il mezzo pesante, dopo aver effettuato una curva, ha perso parte del carico (5 bobine). Per Domenico Campanile non c’è stato nulla da fare: i vigili del fuoco sono intervenuti anche con un’autogru per sollevare il carico (ogni balla pesa circa 2500 chili) e liberare il ciclista ma le ferite riportate nell’impatto sono risultate letali. È rimasto gravemente ferito, invece, un 42enne casertano, trasportato in ospedale a Salerno e ricoverato in chirurgia d’urgenza.

Gli agenti della Polizia municipale e i colleghi della Polizia di stato, coordinati dal pm di turno della procura di Salerno, hanno effettuato un sopralluogo per provare ad appurare le cause dell’incidente. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 49enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per i sindacati quanto accaduto a Salerno “sottolinea l’urgenza di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini