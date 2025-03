Frontale tra due auto: vigili del fuoco sul posto, bimbo di 2 anni portato al Gaslini

Spread the love

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, a Busalla. – È successo verso le 17 in via XXV Aprile, per dinamica da chiarire: sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale di Busalla, la Croce Bianca di Bolzaneto, la Croce Rossa di Ronco Scrivia e la Croce Verde di Casella, con l’automedica Golf 7.

Risultano due persone portate in ospedale in codice giallo: una al Villa Scassi di Sampierdarena mentre un bambino di 2 anni è stato accompagnato al Gaslini.

