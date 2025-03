Spread the love

Cresce il numero di poveri in Italia. Secondo l’Istat, nel 2012 gli individui in povertà relativa sono stati oltre 9,5 milioni, pari al 15,8% della popolazione (13,6% nel 2011), 4,8 milioni dei quali in povertà assoluta (i più poveri tra i poveri misurati sulla base di un paniere e servizi essenziali) pari all’8% della popolazione (5,7% nel 2011): si tratta del livello più alto mai registrato dal 2005, inizio della misurazione della povertà assoluta. Il Rapporto sulla povertà in Italia rileva come il 12,7% delle famiglie sia relativamente povero per un totale di 3,2 milioni, il 6,8% delle quali lo è in termini assoluti pari a 1,7 milioni. Tra il 2011 e il 2012 è aumentata sia l’incidenza di povertà relativa (dall’11,1% al 12,7%) che quella di povertà assoluta (dal 5,2% al 6,8%), in tutte e tre le ripartizioni geografiche. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari a 990,88 euro (circa 20 euro in meno di quella dell’anno precedente, -2%).

https://www.italiaoggi.it/msn-io/msn-io-economia/in-italia-oltre-9-5-milioni-di-poveri-il-15-8-della-popolazione-koq850uy