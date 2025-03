Incendio in una fabbrica di alluminio a Nusco | le immagini dell’ intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Nella giornata di ieri, 27 marzo 2025, intorno alle ore 19:00, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una chiamata di emergenza per un incendio in corso presso una fabbrica di lingotti di alluminio, situata in Contrada Fiorentine, nel comune di Nusco.

Le fiamme hanno colpito il tetto dello stabilimento

Il rogo ha interessato la parte alta dello stabile, coinvolgendo gran parte della copertura. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni, supportate da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Avellino. L’operazione è stata coordinata dal Capo turno e dal Funzionario di guardia, con la presenza dei Carabinieri di Montella.