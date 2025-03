Incendio scantinato a San Daniele del Friuli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, la squadra dei Vigili del fuoco del locale distaccamento di Cividale del Friuli è intervenuta, con il supporto dell’autobotte giunta dalla sede centrale del comando friulano, in Via della Croce a Cividale del Friuli dopo la segnalazione di un incendio nello scantinato di una palazzina di due piani fuori terra. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco si sono divisi in due squadre: una ha raggiunto lo scantinato e ha iniziato le operazioni di spegnimento, l’altra ha evacuato i quattro nuclei familiari, un totale di 12 persone, presenti nello stabile.

I Vigili del fuoco hanno anche soccorso un cane che si trovava all’interno della palazzina, somministrandogli aria pulita utilizzando gli autorespiratori in dotazione alla squadra.

Terminate le fasi di spegnimento i Vigili del fuoco hanno disperso i fumi dell’incendio e hanno messo in sicurezza lo stabile dopo aver escluso con l’utilizzo dell’apposita strumentazione che in nessun locale della palazzina vi fosse qualche residuo dei gas della combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.

Sul posto prsenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.