La Memoria Storica dei Vigili del Fuoco: Il Piemonte racconta

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte è impegnata in una serie di attività, sulla base degli indirizzi impartiti dalle strutture centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito dell’Accordo di Programma con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – ODV del 13 gennaio 2020, volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della memoria storica dei Vigili del Fuoco, nella comune convinzione che la tutela del suo patrimonio storico e culturale sia una preziosa testimonianza, oltre che di un prestigioso Corpo istituzionale, della storia e dei momenti salienti della nostra collettività e del nostro Paese.

In particolare è stato creato un gruppo di lavoro di livello regionale che si avvale della collaborazione, oltre che della sezione Piemonte dell’ANVVF, anche di altre associazioni da sempre vicine all’operato dei Vigili del Fuoco come Pompieri senza frontiere, l’Associazione per la storia dei VVF, l’ANVVF Volontari, la Federazione nazionale VVF Volontari – ODV, l’ANPI di Torino e il Coordinamento regionale delle Associazioni VVF.

Il 18 marzo si è tenuta presso la Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte una riunione del Gruppo di Lavoro di livello regionale alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’ANVVF, al fine di concordare le procedure operative del progetto sulla valorizzazione della Memoria Storica dei Vigili del Fuoco della regione Piemonte.

Nella sua prima fase il Progetto si concentrerà nella catalogazione dei beni di rilevanza storica e culturale presenti sul territorio, attraverso la piattaforma di catalogazione presente sul sito dell’ANVVF nazionale. A tal fine si è proceduto, dapprima, con la mappatura delle sedi dei Vigili del Fuoco presenti in Piemonte, suddivise tra sedi dei Comandi Provinciali VV.F, dei Distaccamenti permanenti e dei Distaccamenti volontari, alle quali verranno associati i nominativi di referenti incaricati di elaborare una ricognizione dei beni di valore storico e culturale dei Vigili del Fuoco per la successiva catalogazione.

In questo modo il patrimonio storico culturale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, pur rimanendo dislocato nelle sedi di appartenenza, sarà parte di un Archivio Storico Diffuso custodito in modalità informatica e accessibile a tutti e potrà essere così patrimonio di tutti i Vigili del Fuoco, della cittadinanza e di tutti coloro che sono interessati a conoscere e condividere le radici ed i valori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ad oggi, su un totale di 122 sedi, comprensive di sedi centrali dei Comandi VV.F., distaccamenti permanenti e volontari, sono in corso di individuazione i referenti dele attività specifiche per ogni sede tra appartenenti all’ANVVF sezioni del Piemonte, Vigili Volontari e rappresentanti delle Associazioni del gruppo di lavoro regionale come Pompieri senza frontiere, l’Associazione per la storia dei VVF, l’ANVVF Volontari, la Federazione nazionale VVF Volontari – ODV, l’ANPI di Torino e il Coordinamento regionale delle Associazioni VVF, disponibili a collaborare al progetto e ad iniziare con il lavoro di ricognizione dei beni di carattere storico-culturale dei Vigili del Fuoco del Piemonte.

Ma il progetto per la Memoria Storica dei Vigili del Fuoco del Piemonte intende allargarsi e prevede la possibilità di aderire e collaborare.

I Vigili del Fuoco del Piemonte ti aspettano!