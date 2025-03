Nuova leva obbligatoria: ecco il testo di legge e come funziona – disegno di legge presentato alla Camera dalla Lega, per volontà di Salvini

Spread the love

Ecco i dettagli del nuovo disegno di legge presentato alla Camera dalla Lega, per volontà di Salvini, che vuole reintrodurre la leva obbligatoria. Addentriamoci in quello che potremmo definire l’“effetto guerra”: un ritorno non solo a una economia di guerra ma una società che invece di rafforzare l’istruzione e agevolare le possibilità occupazionali, preferisce che i giovani sappiano imbracciare un fucile per diventare eventualmente carne da macello.

Partiamo subito con l’aspetto formale. Si tratta di una proposta di “legge ordinaria formale”, di quelle che passano regolarmente una sola volta dalle due Camere del Parlamento per poi diventare appunto legge dello Stato.

Questo perché il servizio militare non era stato abrogato ma solo sospeso. Difatti per la sua abrogazione sarebbe servita una riforma della Costituzione che, all’articolo 52, stabilisce che la difesa della patria è dovere, anzi “sacro dovere” dei cittadini. Da notare la parola “sacro” che, in uno Stato laico, suona un po’ eccessiva e anacronistica. I padri costituenti l’hanno voluta usare per enfatizzare l’obbligo, ma ciò non cambia la sua natura: resta sempre un dovere giuridico e non morale

Nuova leva obbligatoria: ecco il testo di legge e come funziona