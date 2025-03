“Parassita” e “patetica”, nella chat degli uomini di Trump il disprezzo degli Usa per l’Europa

Spread the love

n’Europa scroccona e patetica, che ha sempre bisogno dell’aiuto degli Stati Uniti per risolvere i problemi e che non è mai disposta a fare la sua parte. È questa l’immagine che risulta avere l’amministrazione statunitense a giudicare dai commenti che si sono scambiati in una chat alcuni dei suoi membri di più alto livello. Lo scambio di messaggi è stato reso pubblico per il clamoroso errore di avere inserito nel gruppo sull’app Signal anche un giornalista: il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Un errore talmente clamoroso e assurdo da sembrare uno scherzo, ma che invece è stato commesso davvero.

La chat di gruppo fungeva da sala di guerra virtuale per discutere degli attacchi in Yemen e conteneva informazioni precise sui pacchetti di armi, gli obiettivi e i tempi previsti per l’attacco del 15 marzo in cui morirono più di 50 persone. I membri del gruppo includevano il vicepresidente JD Vance, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, Susie Wiles, capo dello staff di Donald Trump, e Stephen Miller, consigliere senior del presidente.

Le stoccate di Vance

Nella conversazione, resa pubblica con tanto di screenshot da Goldberg, il più duro contro l’Europa risulta essere Vance. Parlando degli attacchi contro i ribelli Houthi, progettati per prevenire le incursioni alle navi commerciali dirette attraverso il Mar Rosso da e verso il Canale di Suez, il vicepresidente ha espresso le sue perplessità.

“Il 3 per cento del commercio statunitense passa attraverso Suez. Il 40 per cento del commercio europeo lo fa. C’è un rischio reale che il pubblico non capisca questo o perché sia necessario”, ha scritto, intendendo che l’attacco avrebbe giovato più all’Europa che agli Usa. Ma ha poi aggiunto che “la ragione più forte per farlo è, come ha detto Potus (il presidente Trump, ndr), mandare un messaggio”.