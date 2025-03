Spread the love

La Corte d’appello ha deciso: quei 43 migranti trasferiti in Albania devono tornare tutti in italia. I giudici romani hanno rimesso gli atti al giudizio della Corte di Giustizia europea, nell’attesa che i giudici del Lussemburgo il 25 febbraio decidano i criteri per i quali un paese di provenienza sia o meno sicuro.

Cosa succede ora ai migranti

Nel frattempo i 43 migranti, rinchiusi da tre giorni nel centro per il rimpatrio a Gjader in Albania, rientreranno tutti in nottata. Punto e a capo. Era già successo per ben due volte.

Come hanno lavorato i giudici

I giudici oggi li hanno ascoltati uno per uno in videoconferenza. Una decisione attesissima, che rimette in gioco e in discussione la linea del governo Meloni sull’immigrazione.

Martedì scorso erano sbarcati a bordo di una nave militare in 49 nel porto di Shengjin: 38 bengalesi, 8 egiziani, 2 gambiani e un ivoriano. Sei di loro erano già stati trasferiti immediatamente in italia, quattro minorenni e altri due vulnerabili, categorie che non rientrano nella procedura messa a punto dal governo italiano. Per gli altri, gli screening fatti una volta sbarcati hanno confermato le caratteristiche richieste dalla procedura accelerata: uomini adulti, senza vulnerabilità, provenienti da paesi sicuri. un punto, quest’ultimo, sul quale si attende la decisione della corte di giustizia europea, a cui ha rimandato la cassazione.

Chi ha preso la decisione

Stavolta a decidere sono stati i giudici della Corte d’Appello dopo la decisione del governo di togliere per legge la competenza alle sezioni immigrazione dei tribunali ordinari, perché considerati troppo politicizzati. ma cambiando i giudici, il risultato non è cambiato: come già accaduto a ottobre e a novembre scorso, anche questo collegio ha respinto i trattenimenti dei migranti.

Perché la Corte d’Appello ha deciso di far rientrare i migranti dall’Albania | TgLa7