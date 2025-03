Sbanda e finisce giù dal viadotto con il furgone sulla Messina-Palermo: morto a 28 anni

Spread the love

Incidente stradale mortale lungo l’autostrada A20. Per cause ancora da accertare, stamani intorno alle 8, all’altezza del comune di Torregrotta (Messina), un furgone in transito in direzione Palermo, è uscito fuori strada, distruggendo il guardrail del ponte e finendo la corsa nella scarpata sottostante.

Per l’uomo che era alla guida del mezzo, un 28enne, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute due le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Messina e da Milazzo. In corso i rilievi della Polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

LEGGO.IT