Terre rare, la Commissione europea approva 47 progetti strategici: quattro sono in Italia. Ecco le regioni coinvolte

Spread the love

La Commissione europea ha adottato la lista finale contenete i 47 Progetti strategici che contribuiranno a rafforzare l’autosufficienza dell’Unione in termini di approvvigionamenti di materie prime, riducendo le dipendenze da fonti esterne e rendendo le catene del valore sempre più resilienti e sostenibili.

«Per molto tempo le materie prime sono state il punto cieco della nostra politica industriale», ha detto Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale in conferenza stampa. «Ma la decarbonizzazione non è possibile senza materie prime, né tanto meno ci può essere una solida industria della difesa, delle auto o della siderurgia».

I progetti segnano un’importante pietra miliare nell’attuazione del Critical Raw Material Act che mira a garantire che l’estrazione, la lavorazione e il riciclo di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’Ue entro il 2030.

https://www.milanofinanza.it/news/terre-rare-la-commissione-europea-approva-47-progetti-strategici-quattro-sono-in-italia-202503251305339547