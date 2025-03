VIDEO – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti durante l’incendio di una casa a Staten Island e un quarto è rimasto ferito quando un veicolo si è schiantato contro il mezzo dei pompieri

Spread the love

NEW YORK — Un filmato ha ripreso un incendio doloso che ha devastato una casa a Tompkinsville e ferito tre vigili del fuoco.

Il FDNY è intervenuto in seguito a una chiamata al 7 di Rosewood Pl., tra Cebra Avenue e Bayview Place, poco dopo le 19:00, dove ha trovato l’abitazione a più invasa dalle fiamme.

Circa 106 Vigili del fuoco/EMS hanno combattuto l’incendio, che si ritiene sia iniziato al secondo piano della casa.

Tre pompieri hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati al Richmond University Medical Center di West Brighton; il portavoce del FDNY non è stato in grado di fornire informazioni sulle loro attuali condizioni.

Nel frattempo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo del FDNY su Victory Boulevard, vicino a Cebra Avenue, dietro l’angolo rispetto al luogo dell’incendio.

Secondo la polizia, una Volkswagen del 2018 si è scontrata con il veicolo del FDNY mentre viaggiava verso est su Victory Boulevard, nei pressi di Silver Lake Park Road.

Il conducente 55enne del veicolo FDNY è stato trasportato in un ospedale della zona in condizioni stabili lamentando dolori. Un passeggero 19enne della Volkswagen è stato trasportato al Richmond University Medical Center di West Brighton in condizioni stabili.

Il conducente della Volkswagen, Diego Lavina-Calderon, 40 anni, di Summit, New Jersey, è stato arrestato e accusato di guida senza patente aggravata, ha affermato la polizia.