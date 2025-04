Auto finisce nel fiume – persona rimane intappolata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

CEREA (VR): Alle ore 9:40 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso a una donna di 67 anni, coinvolta in un incidente. La sua auto è finita nel fiume Menago, nel comune di Cerea.

A supporto dei colleghi di Legnago la sala operativa di Verona ha inviato una squadra fluviale e un supporto con autogrù.

Sul luogo dell’incidente, un passante stava assistendo la donna, che si trovava immersa nell’acqua fino al torace.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre la signora dal veicolo utilizzando una barella spinale, affidandola immediatamente al personale sanitario per le prime cure. Nel frattempo, l’autogrù ha recuperato l’autovettura.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale a Legnago per un possibile stato di ipotermia.

Sul posto era presente anche la polizia stradale di Legnago, che ha eseguito i rilievi del sinistro.