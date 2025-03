Incendio a Villa Angelica: Vigili del Fuoco in azione a Villorba

Spread the love

VILLORBA (TREVISO) – Un incendio ha devastato parte della storica Villa Angelica a Villorba nella serata di domenica 30 marzo. Costruita nel XVI secolo, la villa veneta è attualmente disabitata e le fiamme hanno coinvolto una barchessa, un’appendice e una sezione del corpo centrale della struttura.

Difficoltà durante l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato ostacolato dalla densa vegetazione circostante il parco della villa, rendendo difficile l’accesso ai mezzi di soccorso. Sul luogo sono arrivati squadre da Treviso, Montebelluna, Conegliano e i volontari di Asolo, per un totale di 22 operatori, con l’impiego di cinque autopompe, quattro autobotti e un carro aria.

Circoscrizione dell’incendio e conclusioni delle operazioni

Nonostante le difficoltà, i Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si estendessero all’intera struttura. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino all’alba, limitando i danni all’edificio.

Indagini in corso

Le indagini sulle cause dell’incendio e i danni strutturali sono attualmente in corso con il coinvolgimento dei Carabinieri e del Sindaco di Villorba. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno eseguendo un sopralluogo per determinare l’origine del rogo.

