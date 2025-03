Incidente stradale comune di Sesto al Reghena

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 00.40, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta in una strada sterrata nella frazione di Bagnarola comune di Sesto al Reghena (PN) per un incidente con una sola autovettura coinvolta che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo la sua corsa contro degli alberi.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno utilizzato cesoie e il divaricatore idraulico per creare un varco tra le lamiere del veicolo incidentato dal quale, operando in sinergia con il personale sanitario giunto con ambulanza ed elicottero, hanno estratto i due occupanti incastrati nell’abitacolo. Una volta estratti dalle lamiere i due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario.

Sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri