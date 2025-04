Interventi sul trritorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CUPRA MARITTIMA (AP) – INCENDIO MEZZO PESANTE IN GALLERIA – Squadre di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Fermo sono intervenute in A14 all’interno della galleria San Basso, direzione nord, per l’incendio di un rimorchio contenente vetro. L’autista resosi conto dell’evento ha staccato la motrice portandola all’esterno ed evitando il propagarsi delle fiamme. Situazione è sotto controllo ed in fase di bonifica di tutta la zona interessata.

Dal Comando di Ascoli Piceno

ANCONA – INCIDENTE STRADALE IN VIA FLAMINIA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa in via Flaminia a Palombina per un incidente stradale con tre autovetture coinvolte.

La squadra VVF sul posto ha estratto una persona dal proprio veicolo, per consentire al personale del 118 di eseguire le operazioni di rianimazione, ma poi deceduta. Intervenuta la polizia locale per la viabilità che è stata interdetta per consentire le operazioni di soccorso.

GRADARA (PU) – INCIDENTE STRADALE IN A 14

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A14 al Km 151, nel tratto tra Cattolica e Pesaro in corsia sud, per un incidente stradale tra due auto. La squadra di Cattolica, intervenuta per prima, ha estratto due feriti dalle rispettive vetture. Uno è stato traportato in eliambulanza, partita da Ravenna, all’ospedale di Cesena, mentre l’altro è stato dichiarato deceduto dal personale medico del 118. Nell’auto del ferito erano presenti anche una signora ed un minore, già fuori dal veicolo.

La squadra di Pesaro ha provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi coinvolti, in collaborazione con i colleghi di Cattolica. Sul posto la polizia autostradale per i rilievi. L’ A14 è stata chiusa per circa 1 ora e 30 per poi riessere riaperta ad una corsia. Intervento ancora in corso.

Dal Comando di Pesaro Urbino