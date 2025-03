La nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci a Venezia è stata visitata dal direttore interregionale dei VVF Cristina D’Angelo, accompagnata dal comandante provinciale di Venezia Carlo Metelli.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, ormeggiata a Riva San Biasio a Venezia, è stata visitata sabato 29 marzo dal direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, Cristina D’Angelo, accompagnata dal comandante provinciale di Venezia, Carlo Metelli.

La leggendaria nave, impegnata in un tour del Mediterraneo partito da Trieste, ha fatto tappa a Venezia dopo aver percorso 46.000 miglia in giro per il mondo.

Ad accogliere gli ospiti a bordo è stato il capitano di vascello Giuseppe Lai, che ha guidato la visita alla scoperta della nave. Tra le autorità presenti, anche il contrammiraglio Domenico Guglielmi, comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Tra le iniziative collaterali della Marina Militare e di altri enti dello Stato un’area espositiva nei pressi della nave. I Vigili del fuoco presenti con un piccolo stand dedicato alle telecomunicazioni del Corpo, che è stato visitato dal direttore interregionale e dal comandante di Venezia.

Domenica, per rendere omaggio all’Amerigo Vespucci, oltre cento imbarcazioni hanno sfilato nelle acque veneziane. Alla cerimonia hanno preso parte non solo le storiche imbarcazioni della città, ma anche barche da lavoro, mezzi delle forze dell’ordine, delle forze armate e dei Vigili del fuoco.