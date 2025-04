Peschereccio affonda nel porto, intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

Nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo, i Vigili del Fuoco di Senigallia sono intervenuti al porto per un’imbarcazione da pesca parzialmente affondata.

L’allarme è scattato intorno alle 18:50. Sul posto è accorsa una squadra dei Vigili del Fuoco. La barca, attraccata lungo la banchina, è in parte sommersa.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell'affondamento e valutare eventuali rischi ambientali o per la sicurezza della zona.

