VIDEO – Esplosione in una palazzina a Villanterio vicino Pavia, salvate le persone tra le macerie

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, 30 marzo 2025, si è verificata un’esplosione in una villetta a due piani nel comune di Villanterio (PV). Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. L’incidente ha coinvolto l’intero edificio, causando danni rilevanti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei comandi di Pavia e Lodi, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e procedere alle operazioni di soccorso. In supporto sono stati attivati anche i nuclei specializzati USAR (Urban Search and Rescue) e Cinofili, impegnati nella ricerca di eventuali persone coinvolte.

Una persona è stata estratta dalle macerie e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale in condizioni che non destano preoccupazioni. Un’altra persona risultata irreperibile è stata rintracciata e non si trovava all’interno dell’abitazione interessata dall’esplosione.

Le operazioni sono in corso e le squadre stanno continuando a lavorare per completare le verifiche e per garantire la sicurezza nell’area circostante.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di ulteriori persone coinvolte nell’esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, e successivo crollo in una villetta a Villanterio in provincia di Pavia.

Il bilancio complessivo è di una persona ferita che è stata soccorsa durante le prime fasi dell’intervento.

Prosegue invece l’opera delle squadre per la messa in sicurezza del sito interessato dal cedimento.