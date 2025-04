VIDEO – Infermiere cercano di proteggere i neonati durante il terremoto in Myanmar

Spread the love

Un video ripreso da una telecamera di sicurezza mostra due infermiere che proteggono i neonati durante il terremoto che ha avuto epicentro in Myanmar. Le immagini si riferiscono all’ospedale Jingcheng nello Yunnan, in Cina, che si trova al confine con il Myanmar. Si vedono i professionisti sanitari che si precipitano a tenere le culle per impedire che rotolino via durante le violente scosse del terremoto di magnitudo 7,7.Sui social qualche utente ha elogiato le infermiere e le ha definite “eroine”.

https://www.ilmeteo.it/notizie/due-infermiere-cercano-di-proteggere-i-neonati-durante-il-terremoto-in-myanmar-il-video-130002