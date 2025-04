Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 13.50 di ieri i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra supportata dall’autoscala, un’autobotte e il funzionario di guardia per l’incendio di un appartamento sito all’ultimo piano di uno stabile di tre piani fuori terra in Via Trieste a Gorizia.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto l’appartamento interessato dall’incendio sono entrati nell’alloggio e mentre 2 vigili verificavano che all’interno dell’alloggio non vi fossero persone intrappolate il resto dei soccorritori ha provveduto a spegnere l’incendio che interessava il locale cucina, evitando la propagazione delle fiamme al resto dell’appartamento, e hanno fatto evacuare, a scopo precauzionale, l’intero stabile facendo uscire dai propri alloggi una decina di persone.

Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica del mobilio bruciato e hanno messo in sicurezza l’appartamento interessato dall’incendio e dell’intero stabile terminando con una verifica strumentale di tutti gli alloggi che ha escluso la presenza di sacche residue dei fumi della combustione.

Sul posto è stato fatto intervenire anche il personale sanitario che fortunatamente non ha dovuto soccorrere nessuna delle persone che al momento dell’incendio si trovavano all’interno dello stabile.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.

Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato e personale della Guardia di Finanza