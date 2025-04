Cava de’ Tirreni, incendio in via Quaranta: ancora oggi al lavoro i vigili del fuoco. Non si sa ancora quando il palazzo sarà dichiarato agibile

Spread the love

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme dell’incendio che è scoppiato ieri pomeriggio, poco prima delle 15:00, in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Bernardo Quaranta, a ridosso del centro storico. Ancora dall’appartamento fuoriescono copiosamente dense nubi di fumi tossici esalati dal materiale ammucchiato nell’abitazione che, trasportati dal vento, inquinano, si presuppone, la zona di un quartiere densamente popolato.

Questa mattina i caschi rossi sono ancora a lavoro e, probabilmente, ne avranno ancora per qualche ora. Intanto sono giunte nuove notizie circa le condizioni di salute di una delle due donne, madre e figlia, che vivono nell’abitazione e che è rimasta ferita a causa delle fiamme. Attualmente è ricoverata all’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno e sta usufruendo di trattamenti in camera iperbarica in quanto è rimasta intossicata dal fumo esalato che ha respirato, inoltre presenta importanti ustioni agli arti superiori.

https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/cava-de-tirreni-incendio-in-via-quaranta-ancora-oggi-al-lavoro-i-vigili-del-fuoco-non-si-sa-ancora-quando-il-palazzo-sara-dichiarato-agibile